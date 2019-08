​Melcochita: "No he dado ni un sol a Fuerza Popular"

Síguenos en Facebook

El actor cómico peruano Pablo Villanueva, “Melcochita”, quien figura en una lista de “falsos aportantes” a favor del partido Fuerza Popular en la campaña presidencial de 2016 con un monto de 1500 soles, se mostró indignado, pero reconoció que solo colaboró con sus shows.

"Eso es mentira. Yo nunca he dado nada, ni un sol. No soy político, ni soy de Fuerza Popular. Yo era simpatizante del partido y por eso colaboré muchas veces con mis shows, pero no he dado ni un céntimo para la campaña", aclaró el sonero de 82 años a Correo.

Consultado sobre si por esa simpatía iría a visitar al penal Santa Mónica a Keiko Fujimori, el artista no dudó en responder: “Claro que sí. Como amigo la visitaría, no veo nada de malo”, indicó.

“Además, estamos en una democracia y eres libre de apoyar al candidato que desees”, concluyó.