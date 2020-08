A Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, solo le falta un mes para pagar el alquiler de su casa, pero la noticia de su deuda generó críticas en redes sociales porque lo cuestionaban el porqué no tenía ahorros. Sin embargo, el sonero y cómico sale a defenderse y afirma que sí tenía dinero guardado, que le sirvió para afrontar la crisis económica generada por el coronavirus.

“Por supuesto que tenía guardado, pero se acaba. Grandes restaurantes han cerrado, son casi de seis meses sin chamba, tenía guardado. ‘Melcochita’ no está para ir a mendigar a los canales, eso no lo haré nunca, porque yo me ideo para chambar y estar siempre vigente. A mí nunca me han visto estar rogando en los canales”, se defiende en entrevista con CORREO.

El cómico afirma que personas dependen de él y que ayuda a su familia con su sueldo. Incluso, dijo que existen artistas, de los cuales evitó mencionar sus nombres, que no apoyan a sus seres queridos.

“Hay artistas que nunca se acuerdan de la madre, de la familia. Ellos tienen de todo, pero no alma. Cuántos hijos meten al asilo a su madre y padre, ganando mucha plata. Yo no, yo comparto mi sueldo con mi familia, tengo 20 nietos, tengo hermanos, una hermana de 90 años. Tengo que pagar casa, comida. Yo podría haber tenido grandes residencias, pero ojos que no ven, corazón que no siente”, expresa a este diario.

Carrera como sonero

A ‘Melcochita’, en el extranjero, más lo conocen como sonero que como cómico. Él lo sabe bien porque hasta ahora graba algunas canciones para mantenerse vigente en el mercado.

“Hasta ahora tengo una carrera musical como sonero. Siempre grabo, me mandan pistas de Estados Unidos, últimamente he grabado Morayma, después con Bareto hemos grabado Los Marcianos”, indica.

Al ser consultado sobre el conflicto que surgió entre Tito Nieves y Sergio George, evitó hablar sobre el tema, pero dejó en claro que él grabó con los mejores arreglistas musicales del mundo.

“Yo hago diversión en el escenario. Al señor no lo conozco, he grabado allá con grandes arreglistas. El señor es un piojito al lado de ellos. Grabé con el señor José Madera, Isidro Infante, Alfredo Valdés, Ramírez. Así que a mí no me vengan con cuentos porque yo he grabado con los mejores arreglistas del mundo, sino que nadie es profeta en su tierra”, manifesta.

¿Por qué ‘Melcochita’ no trabaja en la televisión?

Pablo Villanueva dice que no trabaja en televisión para no aburrir a su público y que cuando es invitado en programas siempre da un entretenimiento de calidad a los televidentes.

“Lo bueno que tengo es que no trabajo en televisión porque hay mucha gente que sale todos los días y cae pesado, por eso es que el pueblo me quiere, y cuando salgo en televisión soy invitado y hago cosas superadas. la gente se mata de la risa”, sostuvo.

¿Cuánto cobra por saludos y por shows mediante Zoom?

El cómico genera dinero extra trabajando mediante videollamadas. Por saludo cobra 200 soles y por show, un promedio de 1000 soles.

“No salgo a televisión a trabajar, porque estoy haciendo shows por Zoom, no me conviene trabajar en televisión. Dicen ’por qué pagaré en Zoom si lo veo gratis en la televisión’. Además, si trabajo en la televisión, no voy a trabajar como uno más. No es que me crea bacán, pero mi categoría ya no está para ser un peón porque tengo trayectoria mundial. He trabajado en shows grandes, en que me vieron 90 millones de americanos con David Letterman, sino que nadie es profeta en su tierra. Al contrario, en lugar de felicitarte, algunas personas te envidian”, finaliza.

Denuncia a conocida radio

Según ‘Melcochita’, la radio La Kalle le debe 21 mil soles por cinco meses de sueldo, y ya realizó la denuncia. Este martes 4 de agosto tendrá un careo en la Fiscalía de Jesús María.

“Radio La Kalle me debe cinco meses y eso fue lo que me atrasó en la casa. No me quieren pagar. El 4 tengo careo con ellos en Jesús María, esto va a un juicio con mi abogado”, aseveró.

