El hijo mayor del cómico Pablo Villanueva ‘Melcochita’, Pablo Jr., reveló que el último lunes dio positivo al nuevo coronavirus (COVID-19).

El primogénito de ‘Melcochita’ que radica en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, contó que los síntomas de la enfermedad lo tomaron por sorpresa, ya que incluso continuaba trabajando.

Hijo de ‘Melcochita’ dio positivo a coronavirus. (Video: ATV)

“Yo me sentía normal, por eso digo que esta enfermedad es muy traicionera. Me sentía normal y de ahí de la noche a la mañana empecé a sentir dolor de cabeza y dolores de los pulmones. Fui a hacerme el chequeo y me dieron la noticia que estoy infectado con el coronavirus”, dijo en un enlace con el programa de Magaly Medina.

Asimismo, el hijo del actor cómico señaló que se encuentra viviendo solo en su departamento, pero que sus hijas se encargan de llevarle todo lo que necesita.

“Todo esta cerrado. Nueva York era la ciudad que nunca duerme, pero ahora ya se puso a dormir porque no hay nada. Las tiendas han cerrado, es una ciudad paralizada”, manifestó sobre la situación que se vive en la ciudad de Estados Unidos.