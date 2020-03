Melina León: “Esta película reivindica la fortaleza de las mujeres”

Con los síntomas del parto, “Georgina” tuvo que viajar en transporte público para ser atendida en un centro médico. Allí le ofrecieron hacerse cargo del costo, como si fuesen un servicio social. Horas después, escuchó a su hija nacer y ser llevada en brazos. Este es su único recuerdo de la bebé, que luego sería llevada al extranjero para ser vendida.

Melina León lleva esta “Canción sin nombre”, basada en la vida real, al cine, como respuesta a la situación que tantas mujeres viven en el país.

“Imagínate el futuro que hubiesen tenido esos niños”, dice un diputado sobre el tráfico de infantes. ¿Por qué ponemos la estabilidad económica como el concepto humano?

Esa frase fue dicha por un cura, originalmente. Yo pensé que hablar de la visión de la iglesia, iba a escapar de la película. Es una idea que la pudo tener perfectamente un congresista o senador. Hay una forma de vernos, que hace que la corrupción, maltrato, indiferencia y discriminación sean posibles. Eso parte de decir “Tú no eres igual a mí” o “Tu vida no vale lo mismo que la mía”. Se piensa que lo que vale es lo económico, no la mayoría de peruanos.

“Georgina” parece estar en un círculo de soledad. ¿Por qué hacerlo si tiene personas que la apoyan?

Porque es migrante. Todos quienes hemos pasado por esa experiencia sabemos que es una experiencia de mucha soledad. Ha dejado su familia. Su esposo está de vez en cuando. Lo que vemos todo el tiempo es mujeres luchando solas.

Llevar esta historia al cine, ¿parte de reivindicar a las madres que les quitaron a sus hijos?

Las reivindica a ellas, pero también la fortaleza de todas las mujeres. Es también reivindicar lo andino. Plantea problemas que todavía existen, también más preguntas que respuestas.

Has sido la primera directora peruana en Cannes. ¿Es un camino para abrir espacios de equidad?

Es una enorme ventana de gente que tiene mucha influencia. La prensa asiste masivamente a este festival. Es una selección muy rigurosa. De pronto, todo el mundo estaba interesado en la película; no por mí, sino por la selección de “Quincena de Realizadores”.

¿Consideras que estamos creciendo en cuanto a las cineastas femeninas?

Hay un pequeño grupo de mujeres que estamos tratando de que todo siga creciendo. Es complicado por la discriminación hacia nosotras, que también toca el cine.

¿Conoces de algún caso que haya pasado por esta barrera?

Sentí en algún momento de parte de los jurados del DAFO. Nos demoramos para poder acceder al premio. Postulamos varias veces y no ganamos. Premiaron películas con un enfoque muy masculino, por decirlo de una manera. La película ya estaba armada. Al año siguiente, cambiaron a jurados internacionales, al menos dos mujeres, y ganamos.

Cifras

2019 se estrenó en Quincena de Realizadores del Festival de Cannes.

Perfil

Melina León. Cineasta. Escribió “Canción sin nombre” junto a Michael J. White. Ha recorrido varios festivales en todo el mundo, siendo reconocida en Suecia, España, Turquía, Estados Unidos, Grecia, Canadá. Obtuvo cuatro premios en el Festival de Cine de Lima y de Brasil.