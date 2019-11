Melissa Klug denunciará a Jefferson Farfán porque incluyó a sus hijos en su película sin su permiso

Síguenos en Facebook

La modelo Melissa Klug vio el tráiler de “La Foquita: El 10 de la calle”, película autobiográfica del futbolista Jefferson Farfán, y no se mostró muy contenta con el resultado.

La empresaria fue invitada al set de “El show después del show” donde vio el avance de la cinta nacional. Al ver las imágenes, Klug dejó notar su molestia, pues en una escena aparecerían sus hijos.

Según reveló Melissa, el delantero de la Selección Nacional no le pidió permiso para mencionar a sus hijos en la película.

“Veo episodios donde salen mis hijos. Nosotros tenemos un acuerdo donde no pueden figurar. A mí nadie me ha pedido permiso, no he recibido una carta ni nada. Gracias a Dios, mis abogados lo están viendo”, señaló Melissa.

“…Ambos hemos firmado un acuerdo. Tendría él, al menos, que pedirme permiso y yo autorizar que salgan. Es como que yo traiga a mis hijos y los exponga o cuenta mi vida, así sea ficción”, añadió.

Asimismo, la popular ‘blanca de Chucuito’ recordó que, durante once años, siempre estuvo al lado de Jefferson Farfán; sin embargo, no tiene “ninguna relación” con la familia del futbolista.

Finalmente precisó que “La Foquita: El 10 de la calle” debe mostrar el gran esfuerzo que hizo Jefferson Farfán para convertirse en el gran jugador que es ahora.