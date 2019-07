Melissa Klug compara a salseras con Yahaira Plasencia: "Ellas no quitan marido" (VIDEO)

Melissa Klug comparó a Yahaira Plasencia con otras salseras y aseguró que ellas "no roban maridos". En declaraciones para el programa 'Válgame Dios' la 'Blanca de Chucuito' cuestionó los viajes que viene realizando la salsera al extranjero.

"La virgen María se le ha presentado, yo no voy a entrar en el tema de que si tiene talento o no lo tiene, porque lo tiene, obviamente, pero que haya evolucionado tan rápido y tenga tantas cosas, es una maestra, ¿cómo lo hace?", dijo en un primer momento.

"Es que no hay ninguna canción de Yahaira, dime una canción de Yahaira. Yo que sepa ella tiene puro cover", dijo también. "Salseras pero no Yahaira", comentó una reportera y la Melissa respondió "Es que ellas no quitan marido".

La expareja de la 'Foquita' Farfán se pronunció sobre los rumores que señalan que Jefferson habría retomado su relación con Yahaira Plasencia.

"Yo no sé si ellos están juntos. A mí me gustaría que tenga a su lado una mujer a quien pueda lucir y llevar de la mano con orgullo. Él ya está en una etapa madura para saber qué persona quiere tener a su lado", comentó Melissa Klug.