Melissa Klug critica a la mamá de Jefferson Farfán por supuesto encuentro con Yahaira Plasencia (VIDEO)

Melissa Klug no pudo ocultar su molestia por las imágenes donde se observa a la mamá de Jefferson Farfán, doña 'Charo', ingresando al supuesto departamento que habría adquirido Yahaira Plasencia en una exclusiva zona de Lima.

Según señaló el informe de 'Magaly TV, la firme', la madre del futbolista peruano habría llegado al inmueble para supervisar el amoblado y la decoración del departamento.

"Ojalá que así fuera y tuviera la consideración también con sus nietos ¿no? Que fueran tal cual, pero bueno no se puede pedir muchas cosas ¿no?", comentó la popular 'Blanca de Chucuito' tras ver dichas imágenes.

Asimismo, Melissa Klug cuestionó que la madre de la 'Foquita' Farfán sí se dé el tiempo para apoyar a la salsera con su mudanza, pero a sus nietos solo los ve una vez al año.

"La verdad, o sea no estoy mintiendo, ya es algo que nadie me puede callar, no los ven y si los ven pues los verán una vez al año creo. (...) Es algo que es público, es algo que se ve, hoy en día todo el mundo puede acceder a las redes sociales y mirar el día a día de las personas públicas ¿no?", manifestó la expareja del futbolista.