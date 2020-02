Tras unas horas de la difusión de unos audios, Melissa Klug reapareció en las redes sociales junto a su pequeño hijo Adriano producto de su relación con Jefferson Farfán.

La chalaca subió un video en su cuenta de Instagram, en el que aparece con el menor, quien la abraza y besa. Las imágenes tienen de fondo la canción “Mi bendición” de la estadounidense Katie Angel.

“Si, tú me diste fuerzas, si, tu me diste paz, y cuando no veía más allá, me mostraste más...”, se escucha.

El último domingo, Rosario Guadalupe, mamá de Jefferson Farfán, reveló unos audios en los que se escucha a Melissa Klug pidiéndole de mala forma a su expareja que le dé de comer a sus hijos porque ella se encontraba en una reunión.

Ahora sí te voy a enseñar la verdad de las cosas y como la señora me ha calificado de mala abuela, pues aquí tengo la prueba de quien es mala y quién es buena madre”, dijo “Doña Charo” antes de difundir el audio en el dominical Día D.





Video: Instagram Melissa Klug