Melissa Klug fue operada de emergencia por cálculos a la vesícula (FOTO)

Melissa Klug fue operada de emergencia el último lunes y aún se encuentra convaleciente, tras descubrir que tenía cálculos en la vesícula.

“El lunes me operaron de emergencia, no sabía que tenía cálculos hasta que me dio un dolor terrible, pero ya me encuentro mejor”, reveló la popular 'Blanca de Chucuito'.

Al ser consultada sobre las imágenes donde aparece junto a Ítalo Valcárcel pese a que anunciaron el fin de su relación, Melissa Klug no quiso confirmar si habían retomado su romance.

"Solo decir que estoy feliz. Nunca cerré las puertas con él y tampoco dije que dejaría de hablar o verlo. Está presente, ha sido mi relación más sana, linda y de mucho amor", manifestó en una entrevista para Trome.