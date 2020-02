Melissa Klug: “Mala madre jamás. Solo lucho por los derechos de mis hijos”

En una entrevista con “Domingo al Día”, Enrique Pardo Figueroa, abogado de Jefferson Farfán, dio detalles del monto que recibe la empresaria para la manutención de sus hijos.

Figueroa indicó que, solo por alimentación, Klug recibe 8 mil dólares mensuales (más de S/ 24 mil) para sus dos hijos. Además, se mostró sorprendió luego que Melissa haya asegurado que los niños no tenían ropa para acompañar a su padre en el estreno de su película.

“La señora Klug recibe 8 mil dólares mensuales, que los niños no tengan ropa ya es un despropósito y habla muy mal de ella”, comentó Pardo.

MELISSA RESPONDE

En conversaciones con Trome, la empresaria comentó que el monto de la pensión fue puesta por Jefferson Farfán y su abogado.

“No. Ese acuerdo (firmado en el 2016) fue ofrecido por ellos, lo redactaron con todas sus cláusulas, incluso el de confidencialidad, y estipularon por iniciativa propia hacerse cargo del colegio y otras cosas. Si le pedimos al juez saber cuánto gana al año, él no da ni el 1 por ciento para sus hijos. Ellos hacen el acuerdo y luego me demandan para reducir la pensión, estipulan la penalidad y se hunden solos (al revelar parte del acuerdo)”, comentó la también modelo.

También se refirió a las acusaciones que recibe en las redes sociales que la tildan como ‘interesada’

“La gente puede decir lo que quiera de mí, pero de mala madre jamás. Solo lucho por los derechos de mis hijos, porque a los míos, como conviviente del señor por 11 años, renuncié... No soy una viva que está pidiendo más, ese es el acuerdo que Jefferson y su abogado hicieron, hasta me demandan por un régimen de visitas cuando está estipulado que este es sin limitaciones. Hacen un reportaje sacando mi pasado y no sacan lo de él o se han olvidado que no es la primera vez que está envuelto en un juicio por la pensión de alimentos y otro tema por su niña”, expresó.

