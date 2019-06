Melissa Klug no dudó en comer en taper tras salir de fiesta con Ítalo Valcarcel (FOTO)

Síguenos en Facebook

No se avergüenza. ¿Quién no tiene hambre después de una noche de fiesta? Pues incluso las personas mediáticas no pueden dejar de probar un sabroso platillo después de ir a 'tonear'. Esta vez Melissa Klug fue captada por las cámaras de 'Magaly Tv La Firme' comiendo en taper.

En el nuevo 'ampay' se puede ver a Melissa Klug junto a su pareja Ítalo Valcarcel saliendo de una discoteca para luego encontrar un puesto de comida y sentarse a comer en una vereda.

Sin duda la 'chalaca' no se hace problemas por comer junto a su novio en plena avenida pública y disfrutar de una comida reparadora en horas de la madrugada.

Un claro ejemplo de que el hambre muchas veces puede más y no importa el lugar, sino la compañía con la que te encuentras.