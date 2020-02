En una entrevista con “Domingo al Día”, Enrique Pardo Figueroa, abogado de Jefferson Farfán, dio detalles sobre el dinero que recibe Melissa Klug para la manutención de sus hijos. Ante estas declaraciones, la empresaria se convirtió en blanco de duras críticas y ella decidió hacer su descargo en declaraciones para Rodrigo González.

“Cuando Jefferson estaba dando esa entrevista al canal 4, yo estaba en el campeonato de mi hijo menor. Nunca quise exponer números y cantidades por respeto a mis hijos. Ellos para mí valen mil veces más, pero esta conciliación yo no la redacté, fueron Jefferson y sus abogados quienes lo hicieron, pusieron fechas y cantidades. Yo renuncié a muchas cosas por firmar esa conciliación”, señaló Klug en conversación con el expresentador de Latina.

“Me sorprende por eso el juicio de reducción de alimentos cuando ellos pusieron la cantidad, que no representa ni el 2% del ingreso mensual del señor. Me demandan por visitas cuando claramente en la conciliación hay carta libre, pero uno no puede obligar”, agregó.

En otro momento de su descargo, Melissa dijo que seguirá adelante con el proceso judicial que tiene con el padre de sus menores hijos.

“Coméntame si lo que yo reclamo no es por mis hijos, por su bienestar y por su felicidad. Que me digan mantenida, vividora y lo que quieran, pero mala madre jamás, si ellos quieren hacerme trizas allá ellos. Yo por mis hijos aguanto todo”, sentenció.

El descargo de Melissa Klug tras ser blanco de críticas. (Foto: @rodgonzalezl)