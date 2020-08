Si la vida de Jefferson Farfán fue llevada a la pantalla grande, Melissa Klug, afirmó que ella quiere que su historia sea emitida por Netflix, pero afirmó que ella sí contará la verdad y va a ser completa. “No la van a cortar”, aseguró ‘La Blanca de Chucuito', en una divertida entrevista brindada a a Vanessa Terkes para En Boca de Todos.

Vanessa le preguntó a Melissa Klug si se encuentra interesada en cantar o actuar, a lo que ‘la chalaca’ afirmó que podría incursionar en la actuación y quién más que la propia Terkes para enseñarle los secretos de este arte.

“¿Se viene tu serie de Netflix?”, le preguntó Vanessa Terkes, a lo que Melissa respondió con un contundente “Tiene que ser en Netflix, pero yo sí voy a contar la verdad. Va a ser completa y no la van a cortar”, afirmó entre risas.

Melissa Klug le brindó esta divertida entrevista a Vanessa Terkes y entre otras cosas manifestó que no soporta a los hombres desordenados, pero principalmente a ¿los mentirosos'. “A mí me mientes y se acabó todo”, sentenció.

‘La blanca de Chucuito’ también afirmó que no le gusta cocinar, aunque sí reconoció que es una fan de la limpieza. “A mi me encanta limpiar, soy super maniática de la limpieza y el orden ¿pero cocinar? Siento que me estás insultando”, manifestó.

En tanto, Klug también afirmó que los papás de sus hijos cumplen con sus obligaciones. “Lo importante es que cumplen, cada padre tiene prioridades totalmente distintas”, manifestó.

Melissa Klug conversó con Vanessa Terkes para En Boca de Todos (América)

