Melissa Klug reaparece con reflexivo mensaje tras polémica con su hija Samahara (FOTO)

Tras la polémica que generó la publicación de su hija Samahara Lobatón en su contra, Melissa Klug reapareció en las redes sociales con un reflexivo mensaje.

A través de sus historias de Instagram, la popular 'Blanca de Chucuito' primero apareció haciendo una promoción de unos productos por Navidad.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que compartió horas después en el que habla del amor desinteresado.

"Todo lo que has hecho con amor, desinterés y sinceridad, regresa a ti con mayor proporción. No importa cómo te pagan los demás, la recompensa viene de arriba y no llena tu ego, sino tu corazón", se lee en su post.

Como se sabe, Melissa Klug se vio envuelta en una gran polémica, luego de que su segunda hija publicara un mensaje cansada de sus críticas hacia Jefferson Farfán.