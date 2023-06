Melissa Klug confesó que sí es celosa con su hijo mayor, quien ya es un adolescente y le ha presentado a algunas de sus amigas.

Este viernes 24 de junio, la popular ‘Blanca de Chucuito’ mencionó que el joven aún no ha tenido pareja, pero sí ha conocido a sus amistades.

“No soy celosa con mis hijas, pero sí soy celosa con Adriano, porque es el mayor. No me ha presentado una enamorada pero sí me presenta amiguitas. Ya lo estoy tomando más tranquila”, indicó.

Asimismo, la empresaria relató cómo fue que se dio cuenta de su actitud ante las amigas de su hijo con el exfutbolista Jefferson Farfán.

“Yo no me di cuenta, pero él al día siguiente me dijo ‘le hiciste la barrida de pie a cabeza y un poquito más se te sale el cuello’”, señaló Klug, entre risas.

Estás en Todas: Entrevista Melissa Klug 2

Melissa Klug envía mensaje mientras Samahara Lobatón está en Lima: “Pocos nos quieren con el alma”

A través de su cuenta de Instagram, Melissa lanzó un nuevo mensaje mientras su hija Samahara Lobatón se encuentra en Lima tras el fin de su relación con el joven barbero Youna. La publicación ha llamado suspicacias, por el supuesto distanciamiento que estaría teniendo madre e hija.

“Son pocas las personas que nos quieren con el alma, las que soportan el desorden de nuestro huracán. A esas personas no las alejemos jamás”, se lee en la publicación.

TE PUEDE INTERESAR