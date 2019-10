Melissa Klug recordó romance de Jefferson Farfán con Ivana Yturbe: “Estaba utilizando a mi hija" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Melissa Klug se presentó esta mañana en el programa 'El show después del show' y habló sobre la relación de padres que mantiene con su expareja Jefferson Farfán.

"Yo no me estoy metiendo en su vida sentimental, a mí eso me tiene sin cuidado... Es su vida y yo la respeto. Lo que a mí me molesta es que no cumple como padre en visitar y estar con sus hijos, como lo habíamos estipulado", señaló la popular 'Blanca de Chucuito'.

Asimismo, Melissa Klug remarcó que la vida sentimental de Jefferson Farfán no le interesa y que si opina sobre él es porque involucra a sus hijos, por lo que recordó la situación que vivió cuando estuvo con Ivana Yturbe.

“Cuando tuvo una relación con Ivana Yturbe, no sé si se llama relación o salieron, era porque estaba metida en el medio mi hija Samahara. Él estaba utilizando a mi hija Samahara porque la estaba llevando a su casa, como mostraron las imágenes, compartía cosas con mi hija, lo que no había hecho durante la separación. Obviamente, yo voy a defender a mi hija”, explicó la empresaria chalaca.