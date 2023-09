En la última edición de ‘América Hoy’, Melissa Klug reveló por qué Samahara Lobatón no estuvo presente en su baby shower de su sexto bebé.

La empresaria se sinceró y dio detalles de la gran celebración por la llegada de su hija con Jesús Barco. “Yo nunca me he hecho baby shower, quería que sea algo grande”, expresó, para luego agregar: “Fue algo bonito, que estén los amigos íntimos”.

Tras ello, Melissa explicó por qué su hija con Abel Lobatón no asistió a su baby shower. “ La bebe estaba enferma, tenía que quedarse cuidado a su hija ”, sostuvo, pero Janet Barboza no le creyó. “No le creo. Fue una excusa de Samahara para no ir”, sentenció.

A pesar de ello, la popular ‘Rulitos’ elogió el evento después de que Ethel Pozo dijera que Melissa Klug “tiró la casa por la ventana”. “El baby shower más grande de los últimos tiempos”, indicó, pero reclamó: “No nos llegó la invitación Meli, estuve esperando”.

Melissa Klug habla de Samahara Lobatón