Melissa Klug se pronunció sobre posible demanda de Jefferson Farfán

Melissa Klug regresó a los escenarios de ‘El artista del año’ para apoyar a Pablo Heredia. Cabe mencionar que la ‘Blanca de Chucuito’ aseguró que retomó su relación con el bailarín Ítalo Valcárcel y que le va mejor que nunca.

La empresaria habló ante la prensa sobre la posible demanda que le estaría entablando Jefferson Farfán, por lo cual afirmó que se siente afectada.

"Definitivamente, no los voy a engañar, soy de carne y hueso, tengo mis hijos y tengo que ser fuerte, pero si ya la otra parte empezó y si piensa que es lo correcto para él, ya es decisión de ellos. Ya lo veremos en el Poder Judicial", comentó Melissa Klug.

Cabe mencionar que Melissa Klug comentó que no tiene nada de malo opinar sobre la coyuntura de la farándula nacional.

"Todos podemos opinar, hay libertad de expresión. Hay cosas que no se pueden callar, hay cosas que son visibles y coyunturales que son del tema del día. Si tú me preguntas algo, que es el tema del día, yo te voy a responder. Mis denuncias no tienen nada que ver con lo que yo pueda opinar sobre el tema que es del día".