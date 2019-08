Melissa Klug sobre Yahaira y Jefferson: "Él sabe qué mujer llevar del brazo y lucir ante la sociedad" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Melissa Klug estuvo como invitada en el programa 'En boca de todos' y no dudó en hablar sobre las recientes imágenes que se han difundido de la fiesta de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán.

"No tengo nada que decir porque son dos personas que en este momento no están acá y no puedo hablar", dijo en un primer momento la popular 'Blanca de Chucuito'.

Sin embargo, ante la insistencia de Ricardo Rondón que le preguntó sobre la supuesta boda que estaría planeando la pareja, Melissa Klug sorprendió al desearle lo mejor al padre de sus dos últimos hijos.

"Como yo lo vengo diciendo él es el padre de mis hijos y yo estaría súper feliz de que él esté con una mujer de la cual pueda lucirse de la mano y se sienta muy orgulloso. No creo que iría a la boda, no creo que me invitarían, pero yo le deseo toda la felicidad del mundo para él", manifestó la empresaria.

Aunque trató de restar importancia a la reconciliación entre el futbolista y la salsera, Melissa Klug terminó haciendo un sarcástico comentario sobre la pareja.

"Él (Jefferson) ya es una persona adulta, madura y sabe qué mujer llevar del brazo y lucirla ante la sociedad, me gustaría que sí, que la oficialice y que sean felices, de verdad, todas las personas merecemos ser felices", comentó 'la chalaca' con una sonrisa.