Melissa Klug sobre Yahaira Plasencia: "Le falta humildad y es antipática" (VIDEO)

Melissa Klug estuvo como invitada en el programa 'En boca de todos' y participó de una secuencia que consiste en ponerle octógonos a personajes mediáticos.

La popular 'Blanca de Chucuito' no tuvo problemas en calificar a la cantante de salsa con los carteles de "Bajo en humildad" y "Alto en antipatía".

"Yo creo que últimamente sus declaraciones y su comportamiento no es el adecuado como una artista internacional como es. Definitivamente la falta humildad, la chiquita está volando por los cielos y no está pisando tierra. (...) A mí no me cae, lo he dicho mil veces, es antipática", manifestó Melissa Klug para explicar su decisión.

En otro momento de la secuencia, Melissa Klug también la catalogó como "Alto en traición" y recordó la supuesta infidelidad que se hizo pública de parte de la salsera hacia su expareja Jefferson Farfán.