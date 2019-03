Melissa Loza demandará por difamación a quienes la han vinculado con caso de drogas (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de que su madre Guadalupe Vigil, Juan Carlos Álvarez, Pedro Barandarian y el sobrino del novio de Melissa Loza se presentaran en el último programa de Magaly Medina, la popular 'Diosa' aseguró que los demandará a todos por vincularla con el caso de drogas.

"Melissa estaba en shock. No entendía qué hacía su madre ahí. Me dijo: 'No puedo ir porque no tengo palabras para decirle algo a mi madre'. Pero sí anunció que denunciará por difamación a Pedro Barandarian a Juan Carlos Álvarez y su hijo", contó Milagros Leiva en su programa de esta mañana.

Asimismo, la conductora del noticiero matutino de ATV sostuvo que Melissa Loza negó que consuma cocaína y menos que sea 'paquetera', como aseguró el sobrino de su novio Juan Diego Álvarez.

"Melissa Loza ha dicho que no va a contestar por respeto a su madre. Ella dijo que va a denunciar a todos, menos a su mamá porque, como lo ha dicho, ella cree en el mandamiento de 'honrarás a tu padre y madre', pero sí está en shock entre estos dos personajes", agregó la periodista.