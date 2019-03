Melissa Loza denuncia que hubo irregularidades en allanamiento al departamento de su novio (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras haber guardado silencio por varios días sobre la detención de su novio Juan Diego Álvarez por presunta comercialización de drogas, Melissa Loza decidió pronunciarse para revelar las irregularidades que existieron en el allanamiento al departamento de su novio en Miraflores.

"15 agentes llegaron a la casa. No había fiscal. Los fiscales llegaron media hora a 40 minutos después. Yo estaba totalmente vulnerable. No entendíamos qué pasaba. Exigimos el permiso de allanamiento y no había (...) entonces mi novio me dice 'amor, graba'", contó la popular 'Diosa' en su entrevista con Milagros Leiva.

"Yo empiezo a grabar y los efectivos con el comandante me dicen: 'No puedes grabar'. (...) El comandante se va a la cocina y pide que vaya con él. Voy y me dice: 'Mira Melissita, a ti no te queremos tocar. Queremos cuidarte por completo. No te metas, no grabes porque sino te vamos a tener que llevar'", prosiguió con su relato la modelo sin ocultar su molestia.

Asimismo, la exintegrante de Esto es Guerra remarcó en varias ocasiones que nunca vio la droga que supuestamente encontraron en el departamento.

"Lo más indignante es que cuando se llevan a mi novio estando yo presente, yo nunca vi la droga. Nunca la vi, ni mi novio. La encontraron dos horas antes y nunca me enseñaron nada", manifestó Melissa Loza.