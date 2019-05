Melissa Loza se presentó en ‘El artista del año’ y recibió calurosa bienvenida de Gisela

Síguenos en Facebook

Melissa Loza reapareció en la pista de baile de ‘El artista del año’. La ‘ex chica relity’ se lució con un atuendo de color azul al ritmo de la canción "Aguanilé", demostrando mucha sensualidad y su talento para el baile.

Cabe mencionar que hace unos meses Melissa Loza acaparó todas las portadas de los medios de prensa luego que su madre se presentara en el programa de Magaly Medina para acusar a su novio por secuestro y también por microcomercialización de drogas.

La modelo logró superar estos problemas y acudió al set de Gisela Valcárcel, donde recibió un mensaje alentador por parte de la ‘Señito’.

"Te agradezco el ejemplo que has dado públicamente en un momento callando y diciendo no hablaré más. No se trata ya de atacar, se trata que la verdad tome su sitio".