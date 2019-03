Melissa Loza se quiebra por las declaraciones de su madre: "Han manchado mi honor" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras las fuertes declaraciones que hizo su madre María Guadalupe Vigil acusándola de haber consumido drogas, Melissa Loza reapareció en un set de televisión para defenderse de los ataques hacia ella y su novio Juan Diego Álvarez.

"Yo no estoy secuestrada. (...) Lo que pasa es que yo he sido muy desprendida materialmente. Siempre he trabajado para mi familia en general y si lo hacía, lo hacía de corazón, pero de ahí a tener una obligación, no. Ahora que yo quiero formar mi familia porque tengo derecho, es el ciclo de la vida, empiezan estos ataques de esta magnitud, de esta maldad", explicó la chica reality.

Durante su entrevista con Milagros Leiva, la popular 'Diosa' no pudo contener el llanto al aceptar que su madre habría actuado así porque ella ya no le da plata.

"Soy una mujer fuerte, por eso estoy aquí, pero no con injusticias. Han manchado mi honor, la de mi hija, la de mi novio, la de mi familia", expresó entre lágrimas la exintegrante de Esto es Guerra.

"Lamentablemente mi madre ha sido manipulada. El tema de mi madre no la voy a tocar, es otro tema. Me duele mucho que se haya dejado influenciar por gente mala con malas intenciones", agregó la modelo.