Melissa Loza y Macarena Vélez protagonizaron tenso momento en ‘Esto es Guerra’ (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Gran tensión se vivió en el último programa de Esto es Guerra cuando Melissa Loza y Macarena Vélez protagonizaron un enfrentamiento verbal en pleno set.

Todo empezó cuando Macarena Vélez perdió en uno de los juegos frente a la ‘guerrera’ y exigió una revancha. “Quiero mi revancha con la ‘ohhhdiosa’”, dijo la integrante de ‘Los retadores’, recordando el apelativo que anteriormente le puso Ivana Yturbe a la modelo.

Tras escuchar este calificativo, Melissa Loza no se quedó callada y le dio una contundente respuesta a la exintegrante de Combate. "Eso de odiosa ya lo he escuchado antes del clan con los que paras. Es chiste repetido", sostuvo la popular 'Diosa'.

La conductora insistió en preguntarle si se refería a Ivana Yturbe, quien en cierta ocasión la llamó así por supuestamente haberse metido en su relación con Mario Irivarren. “Hay personas innombrables en realidad. Mejor algo nuevo y fresco”, agregó Melissa Loza.

Mientras que Macarena Vélez siguió cuestionando a Melissa Loza por su edad, Mario Irivarren sorprendió al ingresar a la discusión para pedir que no involucren a Ivana Yturbe en sus problemas.

“No me quiero meter en problemas de mujeres. Pero lo de ustedes que quede acá. No metan a terceras personas. Muchos menos traigan al presente situaciones del pasado. Todos sabemos para quién va la indirecta, es para Ivana. Cuando pasó lo que pasó, yo fui claro con ella y fui muy drástico. Le cuestioné esas actitudes. No busquen generar cizaña”, expresó el chico reality.