Melissa Loza: PNP confirma que halló droga en departamento donde vive su novio

La Policía Nacional (PNP) confirmó esta tarde por medio de un comunicado que se encontró 258 gramos de marihuana camuflados en un par de zapatillas en el departamento donde vive Juan Diego Álvarez, enamorado de Melissa Loza.

Juan Diego Álvarez fue detenido por la policía antidrogas (Dirandro) la mañana del último martes por el presunto delito de micro comercialización de droga.

Según la PNP, dos zapatillas de marca 'Nike' fueron halladas en la lavandería del departamento de Miraflores. Dentro de ellas se encontraron dos paquetes de hierbas secas. Tras una prueba se confirmó que se trataba de cannabis sativa (marihuana).

Recordemos que la madre de Melissa Loza estuvo en la noche del último martes en el programa de Magaly Medina y aseguró que la pareja de su hija, Juan Diego Álvarez Nogal, "es un delincuente" y que "trafica droga".

"Sí claro (es conocido de la familia), pero es un delincuente pues, es un delincuente. Es el hermanastro de mi sobrino. Sí, (Era cercano a nosotros), sin imaginarnos que podía actuar así. Trafica droga, me la tiene enferma, la tiene secuestrada prácticamente a Melissa, no la veo a mi hija. Ya no comparto con ella los momentos lindos", contó la progenitora de la modelo a 'Magaly TV'.