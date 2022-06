No lo descarta. La modelo Melissa Paredes habló entusiasmada sobre su actual relación con Anthony Aranda, miembro del programa “Esto Es Guerra”, y no rechazó que ambos den juntos un siguiente paso en su noviazgo.

En diálogo con el programa “Amor y Fuego”, la ex reina de belleza no descartó volver a casarse, sin embargo, aseguró entre risas, que “no lo haría de blanco”.

“No veo ningún anillo. Si me vuelvo a casar, claro, pero me voy a casar de negro. Si me caso de blanco sería bien conchudo... (risas) (¿Te volverías a casar entonces?) obvio, claro, y de blanco todavía, con velo encima”, manifestó.

“Si hubiera sido infiel lo hubiese dicho, encima solo fue un beso”, asegura Melissa Paredes (VIDEO)

La ex reina de belleza Melissa Paredesrespondió nuevamente sobre su polémica separación del deportistaRodrigo ‘Gato’ Cuba.

La modelo reafirmó que no solo no engañó a su expareja y padre de su hija, sino que él “sabía que entrenaba” junto a Anthony Aranda, con quien fue ampayada en octubre del año pasado, en el mismo gimnasio que ellos.

“Si yo hubiera sido infiel hubiese dicho ‘Oye, sorry, la fregué, y ya está’, pero no fue así. A parte fue un beso, como si hubiera sido no sé...”, comentó la también actriz en diálogo con el programa “Amor y Fuego”.