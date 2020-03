Han pasado varios meses desde que Fabio Agostini se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad”, pero las revelaciones que hizo el español siguen dando de qué hablar hasta el día de hoy.

Resulta que Melissa Paredes se animó a hablar sobre los sentimientos de su esposo, Rodrigo ‘Gato’ Cuba, luego que el chico reality revelara haber tenido intimidad con la actriz junto a su hermano Bruno Agostini y Andrea San Martín.

En declaraciones para un diario local, Paredes señaló que sí estuvo entereda de las revelaciones públicas de Fabio, pero que trató de restarle importancia.

“De hecho sí me molestó el ‘para qué’, innecesario, eso es lo único que me molestó, como a cualquiera, pero de ahí, la verdad, qué flojera”, dijo en declaraciones para Trome.

Finalmente, Paredes se refirió a la reacción que tuvo su esposo al enterarse de su pasado con Fabio Agostini.

“Tengo un esposo maravilloso, él respeta mucho a las mujeres, a todas, y no me cuestionó, a otros les hubiera dado la locura. Ni siquiera me lo preguntó, si fue cierto o no, él solo dijo: ‘qué tarado’, y me siguió hablando de otras cosas. Yo me quedé (pensando) y dije: ‘mi hijo va a ser así’”, contó la actriz.