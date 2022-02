Melissa Paredes se volvió tendencia hace unos meses al oficializar a su relación con Anthony Aranda. Ahora, la exconductora de TV recalcó en una entrevista que se sienta muy orgullos de su bailarín y que él no es interesado ni arribista.

“Anthony y yo estamos felices y tranquilos (...) a él no le gusta declarar. Nunca lo hace, como que no le gusta la cosa (las cámaras), lo estoy convenciendo para que le empiece a gustar”, contó Melissa Paredes para Trome. Además, la modelo dejó en claro que el bailarín no es interesado.

Melissa Paredes también afirmó que ama a Anthony Aranda por su forma de ser, pues el bailarín es muy atento con ella y muy maduro.

“Lo quiero muchísimo y nos amamos muchísimo. Él es maravilloso y me encanta su forma de ser, es una persona madura y ya paren con eso de que estamos en competencia con la otra parte. Por favor, hay que disfrutar la felicidad, el amor es el amor, una se enamora y punto, no hay más”, expresó.

SU RELACIÓN ES DE VERDAD

Melissa también contó que su relación con Anthony va enserio y que no es un amor pasajero como lo han calificado miles de usuarios en redes sociales.

“Mira, no soy de andar por aquí o por allá. Entonces le he dicho: ‘O te acomodas a mi vida, mis planes o bueno, no vas a poder acompañarme’, y él me respondió: ‘Estamos en la misma línea y vamos para adelante’”.

