Juan Carlos Orderique estará este domingo en una nueva edición de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” y aprovechó para comentar sobre su situación amorosa, más ahora que se habla del ampay de Melissa Paredes con su compañero de baile, Anthony Aranda.

Es así que no descartó enamorarse en algún momento, pero no evitó revelar que siente temor de hacerlo debido a tantas separaciones que se ven actualmente en la farándula.

“Son bastantes las parejas que se están separando, la tendencia es fuerte. Al ver tantas separaciones, tengo temor a enamorarme. Para qué voy a estar con alguien, si la va a fregar o me va a fregar en el amor. Que baje la marea y agarro fuerza y me voy con todo a buscar al amor de mi vida”, sostuvo.

El exreportero de Fútbol en América sostuvo que desea tener hijos, pero que aún parece no ser el momento. También remarcó que respeta a quienes prefieren no tenerlos.

“Claro, quiero tener hijos, es válido que haya personas que no quieran tenerlos, pero yo sí quiero, ya llegará el momento, todavía no me doy por vencido, pero, primero, hay que conseguir a la persona indicada”, comentó.

“Estoy solo, a mí no se me pasó el tren, se me pasó la locomotora (risas). Estoy tranquilo, ya llegará en algún momento la persona con la que pueda entablar una relación y formar una familia”, agregó.

Se presenta este domingo

En cuanto a su presentación este domingo en América TV, el exconductor negó tener talento para la cocina y reveló que nunca lo han conquistado gracias a la sazón.

“No cocino nada, mejor me quedo como reportero. Lo único que me sale bien es el pollo con verduras, además del arroz, que lo hago en la arrocera. Los platos complicados prefiero pedirlos por delivery”, señaló.

“Me han preparado platos ricos en algún momento, pero no me han conquistado solo por el estómago, la chica tuvo otras cualidades. Y yo, está claro, no conquisto por el estómago, mi forma de conquistar es siendo yo mismo, aunque ya soy tío para estar conquistando (risas)”, dijo.

