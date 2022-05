Melissa Paredes en la entrevista que ofreció al programa “América Hoy” no pudo evitar quebrarse al asegurar que ella no es la víctima en esta polémica que vive con su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

Ethel Pozo le recordó a Paredes que antes era muy difícil que Rodrigo Cuba ofreciera una entrevista; sin embargo, ahora hasta abrió las puertas de su casa a “Magaly TV: La Firme” para dar su versión de los hechos.

“Era muy difícil que Rodrigo ‘Gato’ Cuba de un saludo por el Día de la Madre, pero ahora vemos a otro tipo de persona, abriendo la puerta de su casa para todos los programas de espectáculos, tiene más de un millón de seguidores en Instagram, su vida cambió también por completo. ¿Reconoces a ese Rodrigo?”, interrogó la conductora de “América Hoy” a su excompañera.

Al escucharla, Melissa Paredes rompió en llanto y aclaró lo siguiente: “Yo pensé que ese tema ya había acabado, es que si yo digo lo que pienso y siento, estoy loca, estoy mal, soy la víctima. Lloro porque tengo ganas de llorar, no soy víctima, para empezar que se sepa. Y que se sepa, lloro porque me duelen muchas cosas, pero no porque sea víctima porque no lo soy”.

“Por qué lloras. ¿Qué es lo que más te duele de todo esto?”, consultó la hija de Gisela Valcárcel a Melissa, quien respondió que hasta ahora no entendía los motivos de la disputa con su expareja.

“El motivo, el por qué, para qué. Hasta ahora no entiendo, no lo entiendo sinceramente. Sale una señora, que es Magaly Medina, a decir: ‘Porque lo vimos sufrir al pobre hombre. Cuándo lo vimos sufrir porque yo no lo vi sufrir’”, puntualizó.

Melissa Paredes dice que no es la víctima y si la ven llorando es porque hay cosas que le duelen

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Paredes muestra su nueva casa en México

Melissa Paredes muestra su nueva casa en México (21/01/20)