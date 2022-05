Niega todo. En medio de su polémica separación con el futbolista Rodrigo “Gato” Cuba, su exesposo y padre de su hija, la modelo Melissa Paredes esclareció el verdadero contenido un documento clínico.

A través del portal Instarándula, creado por el periodista Samuel Suárez, la ex presentadora de televisión mostró dichos análisis médicos y negó alguna relación con un intento de embarazo suyo.

Melissa Paredes dice que intentó tener otro hijo con Rodrigo Cuba

“Los análisis de esa fecha no eran de embarazo como dieron a entender. Es de la tiroides”, arremetió. Por otro lado, según reportó el popular “Samu” a través de dicho medio, la modelo no solo le aclaró diversos asuntos en relación a su pasado matrimonio, sino que también envió más de “44 pantallazos (de sus chats con el Gato Cuba)”.

“Conversamos, aproximadamente, por más de media hora pero no me autorizó a difundir nuestra conversación (…) eso no significa que no les voy a contar todo lo que hemos conversado, lo que sí me autorizó a sacar los pantallazos de su versión (…) Para muchos va a cambiar alguna de idea de las cosas que han sucedido, cómo se han dicho. No entiendo por qué no los sacó antes y recién ahora”, agregó.

Rodrigo “Gato” Cuba revela que Melissa Paredes sí quería tener “otro hijo” con él (VIDEO)

Rompe su silencio. El deportista Rodrigo “Gato” Cuba dialogó con el programa Amor y Fuego, conducido por Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, y se refirió a su exesposaMelissa Paredes.

El futbolistase pronunció sobre los dichos de su expareja, en una entrevista al programa América Hoy, y se mostró contrariado por el nuevo pedido de conciliación, relación a la menor hija de ambos, por parte de esta.

“(¿Te parece que es por dinero?) No lo tengo claro, la propuesta que me hizo llegar en la citación es totalmente distinta a la que me dijo en persona. (¿Qué fue lo que te dijo?) Dentro de la conciliación dijo que ella quería cinco días con dos para mí. No lo tengo claro, obviamente estoy siendo asesorado por mi abogada”, manifestó.

En otro momento, el popularGato Cuba prefirió no referirse a la insistencia de Paredes al negar su presunta infidelidad. La modelo fue “ampayada” el pasado 19 de octubre junto a su ex compañero de baile Anthony Aranda.

“Ya es tema de ella, ya no quiero hablar del tema. Ya es suficiente, prefiero quedarme así (…) (¿Melissa quería tener otro hijo contigo?) (Gato Cuba asiente con la cabeza)”, le comentó a una reportera.