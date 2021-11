Melissa Paredes aún siguen el el ojo de la tormenta tras las declaraciones de su exniñera, pues ella comentó en el programa Amor y Fuego que Anthony Aranda visitaba a la exconductora de TV a su casa. Además detalló que Gato Cubca sufrió mucho por el ampay que mostró Magaly Medina.

“Ese día del ampay, el señor (estaba) preocupado por ella, El señor me dice no viene Melissa. (Yo le dije) no importa yo voy a hacer la cena, usted vaya con la bebe. El señor la bañó, cenó con ella. Yo esperé a la señora para hacerle su cena. Le hice su cena y ella se acostó con él como siempre, una vida marital normal”, sostuvo la empleada del hogar, descartando así que ellos hayan estado distanciados.

Miriam sostuvo que después que estalló el escándalo de presunta infidelidad, la situación dentro del departamento de la pareja se volvió insostenible, sin embargo, dijo que Melissa Paredes sí abandonó el departamento sin el conocimiento de Rodrigo Cuba.

CITA BÍBLICA EN INSTAGRAM

Tras estas polémicas declaraciones de la niñera, Melissa Paredes utilizó su cuenta de Instagram para compartir una cita bíblica que le inspira a ser fuerte.

“Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios, y te ayudaré por donde quiera que vayas. Josué 1:9″, posteó Melissa en sus historias.