El programa de Magaly Medina mostró imágenes de Melissa Paredes en el estreno de la nueva película de Carlos Alcántara, donde tiene un pequeño papel. La también modelo conversó con la prensa y reveló que ella le regaló un auto a su expareja el Gato Cuba.

“Me da risa eso, es como que Anthony ahorita diga que me paga todo. A veces me olvido de pagar mi celular. Soy muy olvidadiza. Mi ex pagaba por ejemplo mi celular o alguna cosa y yo pagaba las compras de la casa”, expresó Melissa Paredes.

Luego continuó con: “me da risa, pagaba su carro entero, le regalé un carro, imagínense”.

Gigi llama “farsante” a Melissa Paredes luego que modelo dijo que el beso del ampay con el bailarín fue el primero

Melissa Paredes se presentó en el programa “Amor y Fuego” en la tarde de este 16 de junio, donde la exconductora tuvo que responder a las intimidantes preguntas de los presentadores Gigi Mitre y Rodrigo González ‘Peluchín’.

Como parte de la entrevista, la conductora Gigi Mitre le preguntó a Melissa si su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba estaba enterado de que ella mantenía un romance con el bailarín Anthony Aranda mientras ambos compartían la misma casa junto a su hija Mía.

Ante la consulta, Paredes aclaró que ella no mantenía una relación con Aranda mientras estaba casada y que su primer beso con el coreógrafo fue cuando las cámaras de “Magaly TV: La Firme” los captaron en la cochera de un gimnasio.

“Perdón pero aquí nadie se estaba ‘pachamanqueando’. Lo que tú viste en el ‘ampay’ fue un beso y fue el primer beso que nos habíamos dado... Tú no tienes idea de cuándo él y yo empezamos”, fue la tajante respuesta de Melissa a Gigi.

La respuesta dejó sorprendida a la presentadora de “Amor y Fuego” y no dudó en llamar “farsante” a su invitada. “Entonces esa es la primera vez que se besaron. Ay Melissa qué farsante eres. Por favor Melissa, eso no te lo crees ni tú... O sea, justo Magaly tuvo la suerte de captarte en el preciso instante en que te besaste por primera vez al ‘Gato Activador’ (Anthony Aranda)”.





SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE