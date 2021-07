Melissa Paredes no pudo evitar quebrarse luego que en “América Hoy” difundieran un informe en el que hicieron un recuento sobre las denuncias de agresión a mujeres en las últimas semanas. Tras las imágenes, la conductora de televisión dijo que se sentía tocada e indignada pues no desea que ninguna mujer viva situaciones de violencia.

“Me indigna muchísimo, hay tantas mujeres desaparecidas en nuestro país, tantas que me toca muchísimo el corazón. Soy mujer y quizá no he vivido esto, pero como mujer me siento muy tocada. Mi productor me decía estás indignada y yo sí, yo no tolero esto, no aguanto esto, no me gusta esto. No me gusta que ninguna mujer, ninguna señorita, ninguna niña viva estas situaciones”, dijo intentando contener el llanto.

Por su parte, Ethel Pozo expresó que ha hablado abiertamente sobre el tema con sus hijas y recomendó a los televidentes hacer lo mismo.

“Hay que decirles a nuestros hijos. Yo le hablo a mis hijas sobre esto y he tocado el tema con psicólogas y les he preguntado si de repente es mucho decirle cara a cara lo que pasa en la vida real, y me han dicho que está bien porque si nadie te lo dice un día (puedes) toparte con un agresor”, puntualizó.

La protagonista de “Dos hermanas” manifestó que lo peor de todo es que muchos normalizan la violencia y hasta responsabilizan a las mujeres. “Lo normalizan, eso es lo peor, y que digan es tu culpa, es tu escote, es tu falda, es tu comportamiento, eso no”, añadió notoriamente indignada.

Janet Barboza también se sumó al comentario de Melissa y dijo: “Yo me uno a tus palabras y a tu sentir porque es lo que sentimos todas en estos momentos. Sentimos rabias, no queremos escuchar más noticias de esta naturaleza y desgraciadamente los índices de feminicidio y violencia contra la mujer suben y suben, y nosotras seguimos gritando en silencio sin que nadie nos escuche”.

