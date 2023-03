Melissa Paredes fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para consultarle sobre la actuación de Ethel Pozo en ‘Maricucha 2′, producción que se emite por América Televisión.

La exconductora de ‘Préndete’ no se quedó callada y tuvo fuertes críticas hacia la interpretación de la hija de Gisela Valcárcel. “¿Qué opinas de la ‘ah, Caracas’, de la ‘Afrodita’? El nuevo jale de ‘Maricucha’; Ethel Pozo”, cuestionó la periodista a la exesposa del ‘Gato’ Cuba.

“ Le juro que no es por hablar mal porque cariño lamentablemente siempre va a estar, no sé por qué, pero bueno. Pero cuando no hay talento, no hay ”, respondió entre risas Paredes.

Asimismo, le preguntó que le parecía que Ethel Pozo acapare la mayoría de producciones de América Televisión, sin embargo, dijo que tiene un gran director como su esposo, Julían Alexander, y el respaldo de la productora de Michelle Alexander.

“ Eso de querer estar en todo tampoco no es bueno, pero tiene un gran director al lado, no solo como esposo sino también que dirige muy bien, que es un capo, una gran productora como Michelle Alexander ”, expresó Melissa Paredes.

