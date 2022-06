Lanzó advertencia. Melissa Paredes, pareja del bailarín Anthony Aranda, fue abordada por reporteros del programa “Amor y Fuego” mientras asistía a un desfile de modas.

La ex reina de belleza fue consultada sobre una posible aparición suya en el citado espacio televisivo, proposición que no dudó en responder.

“¿Te imaginas? Peluchín y yo nos vamos a agarrar de los pelos”, respondió la modelo, entre risas, al ser cuestionada para ser entrevistada por el conductor Rodrigo González en su programa en Willax.

Sin embargo, luego afirmó que sí estaría dispuesta a sentarse junto a Gigi Mitre y ‘Peluchín’ para responder a todas sus preguntas.

Melissa no descarta casarse con el ‘activador’: “Me casaría de negro, de blanco sería conchudo” (VIDEO)

No lo descarta. La modelo Melissa Paredes habló entusiasmada sobre su actual relación con Anthony Aranda, miembro del programa “Esto Es Guerra”, y no rechazó que ambos den juntos un siguiente paso en su noviazgo.

En diálogo con el programa “Amor y Fuego”, la ex reina de belleza no descartó volver a casarse, sin embargo, aseguró entre risas, que “no lo haría de blanco”.

“No veo ningún anillo. Si me vuelvo a casar, claro, pero me voy a casar de negro. Si me caso de blanco sería bien conchudo... (risas) (¿Te volverías a casar entonces?) obvio, claro, y de blanco todavía, con velo encima”, manifestó.