A través de sus redes sociales, Anthony Aranda respondió a las críticas que se vienen generando en torno a su relación con Melissa Paredes. Cabe mencionar que, una de sus principales críticas es la conductora de TV Magaly Medina.

“ESTE AMOR ES NUESTRO Y SOLO NUESTRO. Lo vivimos como queremos, nos reímos de lo que queremos, hacemos lo que queremos, y lo mejor de todo es que lo disfrutamos al máximo”, se lee en el post de Instagram.

Luego continuó con: “Y nos reímos de como algunos roncan y roncan y lo que no se dan cuenta es que se quedaron sin voz. Esto es nuestro. Amorcito esta semana fue hermosa rodeados de gente que amamos”.

Magaly arremete contra Melissa Paredes: debe estar tonta para cambiar al Gato Cuba por el Activador

En la última edición de su programa, Magaly Medina expresó “su humilde opinión”, al ver los videos de TikTok de Melissa Paredes y de su actual pareja Anthony Aranda. Cabe mencionar que la conductora de TV afirmó que fue mala decisión de la modelo de dejar a Gato Cuba, pues él tiene un trabajo estable y le daba sus gustitos.

“Su historia, que ya aburre. Ahora ella se puso a cantar una de la Pantoja (...) cómo va a decir que se ha enamorado de un ser divino, el activador no es un ser divino, no te pases (...) cambia el tema para tu karaoke (...) la comparación es odiosa (...) alguien debe de estar tonta para cambiar al Gato Cuba por el activador, a un hombre que tiene buen empleo, que es buen papá uno que no tiene y que la escucha cantar”, expresó Magaly.