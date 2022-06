Y hay un importante detalle que te emocionó más de la propuesta...

Sí, me dijo que hablando con Melania (Urbina) ella me había recomendado para el mismo papel que interpretó en otras temporadas en Toc Toc y eso me llenó el alma. Melania es como mi segunda madre de la vida, he compartido durante 5 años todos los días con ella, entonces es como si estuviera dando algo de ella y me pareció hermosísimo y a Fisher también le gustó mucho eso.

Otro regalo es trabajar con actores de los que se aprende a diario.

Es increíble, soy fan número uno de cada uno de ellos, me encanta su chamba, es un honor, y para mí es la oportunidad de seguir aprendiendo. Son muy buenos compañeros, me dan mucha confianza y si en algún momento sentí alguna ansiedad, ellos me han hecho sentir bien.

Empezaste a los 13 años en la televisión, ¿la carrera artística siempre fue tu sueño desde pequeña?

No, no me interesaba, hacía comerciales de niña pero no me interesaba en lo personal la carrera, era para para ganar dinero y me divertía. Realmente yo quería ser tenista.

¿Entonces cómo es que te involucras en la actuación?

Lo mío era el tenis, pero dejé de jugarlo porque ya no teníamos dinero y luego empiezo a bailar porque me gané una media beca en D1 y tenía que hacer alguna actividad física. Resulta que bailando me di cuenta que me gustaba muchísimo y me empezó a interesar el arte, luego conocí a una amiga que me animó a matricularme a clases de teatro porque en ese momento estaba trabajando y podía pagar el taller. En mi primera clase tuve que hacer una escena y sentí una cosa demasiado bonita, una sensación de pasión y dije, ok, a esto me quiero dedicar el resto de mi vida.

Y allí llega “De vuelta al barrio”...

Pasé un casting y quedé preseleccionada, después de cuatro meses me avisaron que había sido elegida para el papel de Lily. De vuelta al barrio ha sido mi primera experiencia actoral intensa, fueron cinco años de mi vida, fue básicamente toda mi adolescencia. Empecé a los 13, terminé cumpliendo 18, así que he podido aprender muchísimo en todos estos años y no solamente he podido crecer como actriz, sino también como persona, porque dentro del elenco aprendí muchísimo.

Esa mala fama que el artista se muere de hambre no te hizo dudar de tu decisión...

Obviamente en nuestro país dedicarse al arte no es labor fácil, sin embargo, con dedicación y paciencia, realmente puedes lograr muchas cosas, puedes vivir feliz. Tengo muchos amigos actores, artistas que están recién empezando y les está yendo bien, así que creo que hay que cambiar un poco esa mentalidad; si es para ti te va a ir bien

La popularidad te trajo ataques en redes, ¿ya los superaste?

Ha sido con full ayuda psicológica y el apoyo y la buena compañía de mi mamá, mis amigos, mi familia, gente que me rodea. A veces, muchos olvidan que las personas que salimos en los medios somos seres humanos a los que le duelen los ataques, eso es bastante triste, pero se aprende y se intenta superar. Yo lo estoy haciendo.

MERLY MORELLO

El personaje que encarna en “Toc Toc” la actriz se llama Lily como el que caracterizó en “De vuelta al barrio” Es y es una chica con trastorno obsesivo compulsivo de repetir todo dos veces y busca ayuda médica.

VIDEO RECOMENDADO

Hamnet, una obra sobre la paternidad, se presenta en el Teatro de la Universidad del Pacífico