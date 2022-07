Eddie Hidalgo, conocido como ‘Mero Loco’, mostró su opinión luego que Florcita Polo Díaz reveló que fue víctima de violencia física y psicológica por parte de su expareja, Néstor Villanueva.

El exnovio de Susy Díaz se mostró indignado por la situación que vivió la joven en su matrimonio y calificó de ‘vividor’ y ‘malagradecido’ a Villanueva.

“Hace tiempo era para que Florcita se separe de Néstor, un hombre que no trabajaba, sin oficio ni beneficio. Era un vividor, yo siempre la veía triste y pensativa a ella. Con Florcita se había sacado la lotería, pero no la supo valorar ni tratar. Era un insolente, no tenía trabajo, la trataba mal y Susy le compraba todo para sus nietos. Ella (Díaz) le llenaba todo el departamento a su hija y él era un malagradecido”, disparó la expareja de Susy Díaz en una entrevista con Trome.

Asimismo, el cocinero aseguró que Néstor Villanueva está tras la fortuna de Susy Díaz. “Él no tiene trabajo ni nada. Néstor vivía de Florcita, lo que quiere es sacarle plata, es poco hombre”, declaró.

“Hace tiempo era para que Florcita bote a ese ‘pata’. Estaba esperando que Susy se muera para que quedarse con la fortuna, yo nunca lo quise...”, agregó ‘Mero Loco’.

