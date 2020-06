La cantante y compositora peruana solo tiene 29 años, pero siempre supo que la música corría por sus venas. Creció escuchando a Madonna, Mariah Carey y Selena Quintanilla, grandes exponentes femeninas de la industria. Al igual que ellas, Mia Mont también desea triunfar internacionalmente y trabaja todos los días para lograrlo. Aunque el panorama actual sea incierto, eso no la ha detenido ni un instante. “Hay que sacarle la vuelta a la situación para seguir creciendo”, afirma entusiasta.

Tu primer disco “Antifantasía” fue lanzado hace 10 años. ¿Qué has aprendido en todo este tiempo?

El ser perseverante y humilde al momento de aprender y de recibir una crítica. Cuando eres artista, lo más importante es que estés rodeada de personas que te enseñen y te ayuden a formarte.

¿Te molestaban las críticas al inicio de tu carrera?

Es todo un proceso de aprendizaje. Al comienzo me chocaba que me dijeran: “eso no lo haces bien”. Todos tenemos un ego y frustra mucho. Pero cuando entiendes que es para mejorar, entonces empiezas a trabajar en eso.

¿Y ahora cómo tomas los comentarios negativos que pueden existir en redes sociales?

Es muy fácil criticar detrás de una computadora. No todo el mundo te va a querer o le va a gustar lo que haces. Hay que tomarlo con calma y con gracia.

¿Cómo percibes la industria en el Perú actualmente?

Creo que después de mucho tiempo estamos empezando a ver nuevos talentos que están trabajando mucho para ver su música afuera. Yo, el año pasado, tuve una gira por Estados Unidos y me sentí contenta cuando me preguntaban por otras artistas, como Daniela Darcourt o Yahaira Plasencia.

Pero siempre van haber comparaciones...

Desde que inicié siempre han existido. Yo creo que la competencia es buena, pero que tenemos que acostumbrarnos a celebrar los logros de los demás.

Acabas de lanzar la canción “Soy como soy”, ¿cómo fue esa experiencia para ti?

Es una canción muy distinta a lo que han escuchado de mí. No es urbana y tampoco diría que es balada. La canción habla sobre el personaje de Eva de la novela “Te volveré a encontrar” y ella es una mujer aguerrida, que hace lo que quiere y deja su marca.

¿Fue todo un reto?

Sí, porque querían que la voz fuera mucho más madura y sensual. Aunque estoy entrando en una etapa en la que me siento mucho más cómoda con mi cuerpo; mi personalidad no llega a ese punto. En el estudio me divertí sacando ese lado mío.

¿En qué proyectos te veremos más adelante?

Queremos hacer algo mucho más casero por lo que está sucediendo ahora (cuarentena), pero sin perder la calidad que he presentado todos estos años. Hay que acomodarnos a la situación, pero música no va a faltar.

Perfil

Mia Mont, cantante

Nació el 3 de noviembre de 1990 en Lima. “Por él” fue el primer single de su disco “Antifantasía” y llegó a los primeros puestos de cadenas como MTV y Ritmosón Latino. Participó también en el evento “Festival Barrio Latino” a finales del 2019.