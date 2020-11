Michael Finseth, el actor que interpretó al popular ‘Jerry’ en la recordada serie “Así es la Vida”, recordó que tuvo accidente mientras grababa el programa de televisión “Hasta Las Patas” el año 2014. El joven de 39 años dijo que un perro rottweiller subió a su hombro y lo mordió.

“En todo momento mantuve la serenidad, puesto no quería que Tyson, así se llamaba, no quería que me agarre la oreja. Tyson se mantuvo mordiendo todo el rato”, contó Michael Finseth como anécdota.

Esto sucedió durante la grabación de un concurso de agilidad para canes que venían representado a la guardia canina de varias municipalidades.

Michael Finseth, el recordado Jerry, contó que un perro lo mordió mientras grababa un programa años atrás

El actor contó que el can lo soltó por un momento, pero que luego regresó a hacerlo. “Osea fue una mordida doble”, escribió en Instagram.

Tras el accidente, miembros de la producción lo llevaron al baño. “Llegó la ambulancia, me atendió, pero me dijeron que tenía que acudir para que me coloquen puntos”, contó.

Ante la situación, Michael Finseth decidió terminar primero la grabación “parchado”. “Decidí terminar el programa parchado, como ven en la foto más pudo mi profesionalismo o temor a la cocida”, explicó.