Micheille Soifer alista maletas para acudir a la semana de la Música Latina que se organiza desde hace 30 años por la Revista Billboard. Cabe mencionar que en este evento se reúnen creadores de éxitos, actores, personas influyentes y líderes de la industria en conversaciones, talleres, presentaciones exclusivas y exhibiciones únicas de la industria.

De acuerdo, a la agenda establecida, Micheille participará en las conferencias y en los workshops previos a la gran velada de premiación, y en la que asistirán importantes cantantes internacionales así como importantes empresarios ligados a la industria de la música.

“Estoy emocionada y feliz de poder vivir esta experiencia. Te puedo asegurar que, para cualquier cantante, es un sueño hecho realidad estar presente en un evento tan importante. Yo agradezco al Grupo RPP y Monumental Music por darme está oportunidad de representarlos como invitada a las conferencias y en los workshops previos al evento central”, declaró Micheille Soifer.

Luego continuó con: “les aseguro que no los voy a defraudar, trataré de aprender de las experiencias de cada expositor para aplicarlo en mi desempeño en la radio y en mi carrera musical”.

Micheille Soifer responde a sus críticos: “Siento que mi época en los realities terminó”

Micheille Soifer aseguró que se encuentra contenta tras reiniciar su carrera musical después de que tuvo que operarse las cuerdas vocales el 2016. Desde ese momento, el proceso de adaptación le costó e incluso temía no volver a cantar, explicó.

“Mi voz nunca va a volver a ser la misma, pero me gusta, ahora está un poquito más ronquita. Me tomó un proceso largo poder adaptarme, pero encontré nuevas técnicas. Era triste al inicio, pero aprendí a amar lo que tengo, con ese color y me encanta lo que hago”, refirió.