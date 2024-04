Micheille Soifer tras críticas del ‘Principito’ por su soltería: “No tengo tiempo para los galanes”

Micheille Soifer restó importancia a los duros comentarios de Guisseppe Benignini, quien la calificó de ‘frustrada’ porque sigue soltera. Como se recuerda, el venezolano ahora radica en Estados Unidos y en unos meses se convertirá en padre.

“ La verdad, no lo vi, no lo escuché, pero de él nada me sorprende ”, declaró la chica reality para Trome al ser consultada por las críticas de su expareja.

“A todos mi ex les deseo lo mejor en conjunto”, añadió.

En ese sentido, a la popular ‘Michi’ parece no importarle encontrar pareja pronto, pues asegura que no tiene tiempo para el amor.

“ No tengo tiempo para los galanes. Además, tengo mis tres perritos que me esperan en casa ”, sostuvo.

‘Principito’ llama ‘vieja’ a Micheille Soifer: Tienes casi 40 y sigues soltera

Giuseppe Benignini, conocido en la farándula peruana como el ‘Principito’, arremetió contra Micheille Soifer. El modelo se encuentra en Estados Unidos y anunció que se convertirá en padre, sin embargo, aprovechó para criticar a la cantante.

En un inicio, el venezolano aseguró que la chica reality le tiene envia porque él será un ‘padre joven’.

“Los hijos son una bendición y yo me siento muy feliz y contento que a mis 26 años pueda ser papá joven algo que tu no lo puedas ser (…) Tu ego está muy inflado y ese tipo de cosas los hombres no se la aguantan, te lo digo de todo corazón”, manifestó.

Luego, el ‘Principito’ cuestionó a la artista por su soltería debido a su ‘edad’: “Que raro que ella ya con casi con 40 años sigue soltera, no tenga pareja y no tenga hijos, me dijeron que congelo sus óvulos, entiendo la frustración de que yo lo hice y tu no lo pudiste hacer”, añadió.