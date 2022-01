Michela Elías es una exchica reality que estuvo en Combate y Esto es Guerra. Respecto a su participación en el programa de canal 4, ella ha revelado en Amor y fuego que no la pasó nada bien y que no tiene buenos recuerdos de ese tiempo.

Asimismo, indicó que cuando se lesionó la rodilla compitiendo y tuvo que operarse, ninguno de sus compañeros de EEG fue a visitarla. De acuerdo con la exchica reality, en la televisión no hay amigos y se dio cuenta a la mala, según Michela nunca fue importante para ellos y tampoco se sintió querida ahí.

También, Elías dijo que la tele le generaba mucha ansiedad y que cuando iba al canal se le aflojaba el estómago horrible. Por otro lado, mencionó que en Combate sí la pasó increíble; sin embargo, en EEG sintió otro ambiente.

“Yo desde que entré sabía que me querían sacar, habían personas que no competían y a las personas que se esforzaban no les tenía consideración. Ahora ya estoy en mi nota, yo sé lo que valgo, qué pena que otras personas no lo sepan”, agregó la excombatiente.

“Ni por toda la plata del mundo regresaría (a EEG), ni siquiera me han llamado y no creo que me llamen porque nunca fui importante para ellos, nunca me sentí querida”, finalizó Michela Elías

LO MÁS VISTO