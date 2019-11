Michelle Alexander descarta a Christian Domínguez para alguna de sus series: "Lo he visto bien flaco, feo"

Síguenos en Facebook

La productora de televisión Michelle Alexander respondió que no quiere a Christian Domínguez para sus próximas telenovelas o series.

Tras la ruptura de Christian Domínguez con Isabel Acevedo, la productora dijo que no le daría un papel por su actual apariencia física y por su fama de Don Juan.

“No, porque está bien feo. Tendría que ser un contrato con algunos puntos para que no mire a ninguna de sus compañeras", dijo entre risas.

"Por ahora no, pero sí lo he visto bien flaco, feo. Está horrible. Se ha jalado la cara, se ha operado los párpados, creo. Pero más allá del chiste, por ahora no tengo ningún plan con él, no hay personaje para él, no me provoca tampoco”, explicó.

También recordó que durante su permanencia en América, Christian siempre respetó la casa. “Ha respetado la casa, y no ha tenido ninguna sacada de vuelta”, comentó.