Michelle Alexander se quiebra tras ver la presentación de Miguel Álvarez (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Michelle Alexander, miembro del jurado del programa 'El Artista del Año', se quebró tras ver la presentación del actor Miguel Álvarez.

La guionista de novelas peruanas señaló que conoce a Miguel Álvarez desde sus primeros esfuerzos en la televisión, por lo que se sintió emocionada por la evolución del artista durante estos años.

"Soy miembro del jurado, soy objetiva pero a Miguel lo conozco años. La primera vez que salió en televisión salió en una novela nuestra, haciendo de un instructor de gimnasio. Lo he visto todos estos años, cómo ha crecido. Y debo decirlo cómo no se le ha dado el lugar que se merece en la pantalla y en el teatro a pesar de haber estado en grandes musicales. Esta noche me ha hecho vibrar", dijo muy emocionada Michele Alexander.

Además la creadora de series peruanas aprovechó el momento para dar conocer que su próxima telenovela tendrá como protagonista al destacado actor.

"Disculpa que lo haga en tu programa, (Gisela), pero esta noche quiero decirle que el próximo protagónico de mi novela es suyo", indicó Alexander.