Michelle Alexander anunció el estreno 3 de agosto de la serie “La otro orilla”, producción inspirada en el caso de 5 familias que se vieron afectadas por el coronavirus (COVID-19). En conferencia de prensa, la productora de televisión se refirió a las críticas y sostuvo que el guion está muy bien cuidado.

“No me interesa (las críticas). Nunca he hecho caso. No soy de quedarme con los brazos cruzados. No estoy contando historias de tragedias, no vamos a ver muertos saliendo los hospitales ni gente agonizando. Eso es morboso y no lo haríamos. Queremos brindar esperanza. Además, siempre tratamos temas de la realidad”, señaló.

Alexander sostuvo que fue todo un reto escribir el guion de “La otra orilla” debido a que no puede haber contacto entre los personajes.

“Vamos a ver lo que le sucede a muchas familias. Son personas que nos ayudan en primera línea. Cómo es la vida de esta persona detrás de la puerta de ingreso a su hogar. Tenemos que trabajar porque son muchas familias que dependen de nuestro trabajo. Ha sido un reto escribirla. No puede haber besos, no puede haber abrazos. Está muy bien escrita”, indicó.

Finalmente, Michelle Alexander contó que durante las grabaciones han seguido los protocolos de seguridad bajo supervisión del Ministerio de Salud (Minsa).

“Hemos seguido todos los protocolos de seguridad que han sido chequeados por el Minsa. Hemos tenido charlas con especialistas como Pilar Mazzetti. Contamos con dos médicos a tiempo completo y una enfermera”, añadió.

