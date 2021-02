Michelle Alexander se manifestó respecto a los rumores que señalan que Ethel Pozo formaría parte de una de sus proyectos. La productora de televisión negó que la conductora de “América Hoy” vaya a ser parte del elenco de sus próximas novelas.

“No, no está entre mis planes. Tengo claro las novelas que haré este año, sé que ella ha estudiado actuación, pero nunca hemos tenido la oportunidad de conversar”, comentó en una entrevista con el diario Trome.

Por otro lado, Michelle desmintió que Melissa Paredes haya ingresado a la conducción de “América Hoy” como una solicitud suya para que su novela “Dos hermanas”, la cual protagoniza la actriz, tenga más visibilidad.

“Me da mucha risa porque eso no es verdad. Tengo más de 30 años en televisión, hace 10 que hago novelas en América y gracias a Dios todas (sus producciones) han tenido éxito. Melissa está en ‘América hoy’ por pedido de la producción del programa. En un principio dije no porque Melissa no tenía tiempo por la novela, pero también tiene derecho a crecer profesionalmente”, sostuvo la directora de “Del Barrio Producciones”.

Finalmente, la productora de televisión defendió a Melissa Paredes de las críticas que recibió por parte de Rodrigo González y Magaly Medina, quienes manifestaron que la esposa de Rodrigo Cuba es una “desangelada”.

“Si Melissa Paredes fuera ‘desangelada’ no hubiera tenido un rotundo éxito en ‘Ojitos Hechiceros’ como protagonista”, acotó.

