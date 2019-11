Michelle Soifer: “Tengo algunas cosas de marca Gucci, pero también tengo mis ‘Cuchi’"

Síguenos en Facebook

¡No se quedó callada! Michelle Soifer conversó con diario Trome, sobre su amistad con Yahaira Plasencia y también aprovechó el momento para responderle a Magaly Medina sobre el informe que presentó en su programa donde expone a diversas chicas realities que compran accesorios bambas, entre ellos, carteras, zapatos y más.

“Tengo algunas cosas de marca Gucci, pero también tengo mis ‘Cuchi’ y las uso sin problemas. No entiendo ese afán de criticar, la cuestión es quién y cómo luces una prenda”, comentó Michelle Soifer.

Además, aseguró que no le incomoda las críticas que recibe por parte de la conductora de TV: “Magaly Medina me ha estado criticando, pero yo no tengo problema”.

Luego continuó con: “Son marcas de emprendedores que me buscan y soy agradecida. Al final, no veo la diferencia, pues lo que más me interesa es tener una cartera bonita y donde pueda guardar mis cosas, eso no te hace menos que nadie”.